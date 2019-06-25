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25.06.2019, 22:41

Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили

Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили - Фото
Фото: EPA

По мнению суда, Центризбирком не имел оснований для отказа

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы партии экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Рух новых сил для регистрации на досрочные парламентские выборы. Такое решение было принято во вторник, 25 июня, передает корреспондент LIGA.net.

Суд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от партии Саакашвили. По мнению суда, Центризбирком не имел оснований для отказа.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке.

23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Рух новых сил. В ЦИК напомнили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая. А вопрос участия в выборах Рух новых сил рассматривал 8 мая. В ЦИК считают, что внеочередной съезд партии Рух новых сил, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".

24 июня сторонники Саакашвили, а также члены его партии Рух нових сил митинговали под зданием Центральной избирательной комиссии.

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Теги: выборы, цик, михаил саакашвили, рух новых сил
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