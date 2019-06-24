У здания ЦИК – митинг сторонников Саакашвили: видео

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Причина акции – отказ зарегистрировать членов партии на досрочных парламентских выборах

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а также члены его партии Рух нових сил проводят митинг под зданием Центральной избирательной комиссии, сообщает Укринформ.

Они вызвали полицию, потому что их отказывались пускать непосредственно на территорию ЦИК. Причина акции – отказ зарегистрировать членов партии на досрочных парламентских выборах.

Как сообщила член партии Елена Терещенко, сотрудники УГО дали разрешение открыть ворота и пропустить 10 активистов, однако затем ворота снова закрыли. 

Также к зданию ЦИК не могли попасть и сотрудники комиссии. Здание охраняет несколько десятков полицейских.

Позже участников акции пропустили на территорию Центральной избирательной комиссии.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Рух нових сил. В комиссии считают, что внеочередной съезд партии Рух новых сил, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии". 

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Теги: Рух нових сил, выборы, цик, михаил саакашвили
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