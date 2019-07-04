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04.07.2019, 19:16

Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий

Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уже напечатано около 5 млн бюллетеней

Шестой апелляционный административный суд принял обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время заседания, передает в Facebook гражданская сеть Опора.

Отмечается, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней.

Слипачук добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.

Иск в суд 3 июля подала Аграрная партия - в связи с предоставлением номера партии Рух новых сил без жеребьевки.

Ранее именно Шестой апелляционный административный суд обязал Центризбирком зарегистрировать кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Верховный суд счел недостаточными доказательства, предоставленные ЦИК, и обязал ее повторно рассмотреть заявления Клюева и Шария.

3 июля после обращения спикера Рады, СБУ начала проверку информации о месте их пребывания в течение последних пяти лет. Вечером того же дня ЦИК единогласно отменила регистрацию Клюева и Шария.

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Теги: выборы, цик, жеребьевка, татьяна слипачук
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