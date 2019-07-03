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03.07.2019, 22:22

ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение принято единогласно

Центральная избирательная комиссия на своем заседании сегодня единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в ОВО № 46 и Анатолия Шария . Об этом написал в Facebook аналитик гражданской сети Опора Александр Клюжев.

Он перечислил аргументы отмены регистрации Клюева (информация с заседания ЦИК):
1) свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ:
2) в декабре 2016 года Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве;
3) международная почта от следственных неоднократно не доходила Клюеву в Донецк;
3) адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области;
4) по данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014-ом, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.

Сразу после отмены регистрации Клюева ЦИК единогласно отменила регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца Партии Шария, написал Клюжев.
Он перечислил использованные доказательства:
1) письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012-го через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", после этого в Украину не возвращался;
2) 22 июля 2012-го Нидерланды проинформировали ГПУ о наличии у него статуса беженца;
3) СБУ считает, что Шарий не находился на территории Украины с 24 января 2012 года;
4) суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании Шария в Нидерландах и Литве.

Ранее Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что, рассматривая вопрос о регистрации Шария и Клюева ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы получить доказательства их (не) проживания на территории Украины в течение последних пяти лет. 

Она сообщила, что, по данным пограничной службы, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было, о пересечении госграницы Шарием за последние 5 лет нет сведений.

В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария, но признали, что сочли доказательства ЦИК того, что он не проживал на территории Украины, недостаточными.

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Теги: выборы, Андрей Клюев, цик, Анатолий Шарий
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