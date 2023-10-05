UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве два нардепа из СН избили парня, полиция передала производство в прокуратуру: видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 20:21
В Киеве два нардепа из СН избили парня, полиция передала производство в прокуратуру: видео - Фото
Фото - скриншот из видео

Два депутата Верховной Рады, избранные по списку Слуги народа, стали участниками драки. В полиции Киева сказали LIGA.net, что оформили все необходимые бумаги по этому происшествию и передали вопрос о возбуждении производства в прокуратуру. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщили в полиции, нардепы Артем Дмитрук и Александр Куницкий стали участниками драки с третьим лицом в Голосеевском районе возле одного из офисных зданий по улице Казимира Малевича.

Свидетелем драки был охранник бизнес-центра, он же вызвал полицию. Наряд полиции из Голосеевского отдела задокументировал обстоятельства происшествия. 

Поскольку в драке принимали участие народные депутаты, вопрос о внесении производства в реестр досудебных расследований будет решать прокуратура, ей переданы все материалы. Прокуратура также будет давать правовую квалификацию события. 

Личности всех участников драки установлены. 

Сегодня в социальных сетях появилось видео драки с участием якобы нардепов Дмитрука и Куницкого. 

За ним последовало видео с человеком, который утверждал, что двое неизвестных ему людей сначала снимали его на видео, а когда он начал протестовать, напали на него.   

Дмитрук опубликовал в соцсетях видео с телефона с пояснением, что на нем "человек из жульнического колл-центра наносит удар мне (Дмитруку. – Ред) одной рукой, а другой забирает телефон у Александра Куницкого и пытается сбежать с ним". По опубликованному видео трудно судить, действительно ли дело обстояло именно так. 

Как утверждает депутат, они с коллегой занимались разоблачением очередного колл-центра мошенников, и что третий участник драки пытался им помешать. 

Третий участник драки (Фото – скриншот из видео)

По заявлению Дмитрука, у человека, который на них с Куницким якобы напал, полиция изъяла нож. 

Нардепы написали заявления в полицию, утверждает Дмитрук.  

  • Артем Дмитрук был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Одесской области. Был главой областной федерации спортивного бокса.
  • Александр Куницкий был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Харькова. На момент избрания был гражданином Украины и Израиля. По его словам, служил в ЦАХАЛ.  
  • 30 марта 2020 года нардеп Николай Тищенко обвинил Куницкого в том, что тот ведет скандальный Telegram-канал Темный рыцарь. 
  • 16 ноября 2021 года нардеп Артем Дмитрук был исключен из фракции Слуга народа. Сам он связывал свое исключение с тем, что ранее примкнул к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова.
  • 25 января 2022 года во время потасовки в Одесском горсовете с участием Дмитрука пострадали 10 человек, двое были госпитализированы с диагнозами перелом челюсти и закрытая черепно-мозговая травма.

 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полициядракакиевпрокуратураАлександр КуницкийАртем Дмитрук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 