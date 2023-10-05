В Киеве два нардепа из СН избили парня, полиция передала производство в прокуратуру: видео

Два депутата Верховной Рады, избранные по списку Слуги народа, стали участниками драки. В полиции Киева сказали LIGA.net, что оформили все необходимые бумаги по этому происшествию и передали вопрос о возбуждении производства в прокуратуру.

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Как сообщили в полиции, нардепы Артем Дмитрук и Александр Куницкий стали участниками драки с третьим лицом в Голосеевском районе возле одного из офисных зданий по улице Казимира Малевича.

Свидетелем драки был охранник бизнес-центра, он же вызвал полицию. Наряд полиции из Голосеевского отдела задокументировал обстоятельства происшествия.

Поскольку в драке принимали участие народные депутаты, вопрос о внесении производства в реестр досудебных расследований будет решать прокуратура, ей переданы все материалы. Прокуратура также будет давать правовую квалификацию события.

Личности всех участников драки установлены.

Сегодня в социальных сетях появилось видео драки с участием якобы нардепов Дмитрука и Куницкого.

За ним последовало видео с человеком, который утверждал, что двое неизвестных ему людей сначала снимали его на видео, а когда он начал протестовать, напали на него.

Дмитрук опубликовал в соцсетях видео с телефона с пояснением, что на нем "человек из жульнического колл-центра наносит удар мне (Дмитруку. – Ред) одной рукой, а другой забирает телефон у Александра Куницкого и пытается сбежать с ним". По опубликованному видео трудно судить, действительно ли дело обстояло именно так.

Как утверждает депутат, они с коллегой занимались разоблачением очередного колл-центра мошенников, и что третий участник драки пытался им помешать.

По заявлению Дмитрука, у человека, который на них с Куницким якобы напал, полиция изъяла нож.

Нардепы написали заявления в полицию, утверждает Дмитрук.

Артем Дмитрук был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Одесской области. Был главой областной федерации спортивного бокса.

Александр Куницкий был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Харькова. На момент избрания был гражданином Украины и Израиля. По его словам, служил в ЦАХАЛ.

30 марта 2020 года нардеп Николай Тищенко обвинил Куницкого в том, что тот ведет скандальный Telegram-канал Темный рыцарь.

16 ноября 2021 года нардеп Артем Дмитрук был исключен из фракции Слуга народа. Сам он связывал свое исключение с тем, что ранее примкнул к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова.

25 января 2022 года во время потасовки в Одесском горсовете с участием Дмитрука пострадали 10 человек, двое были госпитализированы с диагнозами перелом челюсти и закрытая черепно-мозговая травма.

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