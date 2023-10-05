У Києві два нардепи з СН побили хлопця, поліція передала провадження до прокуратури – відео

Два депутати Верховної Ради, обрані за списком Слуги народу, стали учасниками бійки. У поліції Києва сказали LIGA.net, що оформили всі необхідні папери з цієї події та передали питання про порушення провадження у прокуратуру.

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Як повідомили у поліції, нардепи Артем Дмитрук та Олександр Куницький стали учасниками бійки з третьою особою у Голосіївському районі біля однієї з офісних будівель на вулиці Казимира Малевича.

Свідком бійки був охоронець бізнес-центру, він викликав поліцію. Наряд поліції з Голосіївського відділу задокументував обставини події.

Оскільки у бійці брали участь народні депутати, питання про внесення провадження до реєстру досудових розслідувань вирішуватиме прокуратура, їй передано всі матеріали. Прокуратура також даватиме правову кваліфікацію події.

Особи всіх учасників бійки встановлені.

Сьогодні у соціальних мережах з'явилося відео бійки за участю нібито нардепів Дмитрука та Куницького.

За ним було відео з людиною, яка стверджувала, що двоє невідомих йому людей спочатку знімали його на відео, а коли він почав протестувати, напали на нього.

Дмитрук опублікував у соцмережах відео з телефону з поясненням, що на ньому "людина з шахрайського колл-центру завдає удару мені (Дмитруку. – Ред) однією рукою, а іншою забирає телефон у Олександра Куницького і намагається втекти з ним". За опублікованим відео важко судити, чи справді було саме так.

Як стверджує депутат, вони із колегою займалися викриттям чергового колцентру шахраїв, і що третій учасник бійки намагався їм завадити.

За заявою Дмитрука, у людини, яка на них із Куницьким нібито напала, поліція вилучила ніж.

Нардепи написали заяви до поліції, стверджує Дмитрук.

Артема Дмитрука було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Одеської області. Був головою обласної федерації спортивного боксу.

Олександра Куницького було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Харкова. На момент обрання був громадянином України та Ізраїлю. За його словами, служив у ЦАХАЛ.

30 березня 2020 року нардеп Микола Тищенко звинуватив Куницького у тому, що той веде скандальний Telegram-канал Темний лицар.

16 листопада 2021 року нардепа Артема Дмитрука виключили з фракції Слуга народу. Сам він пов'язував своє виключення з тим, що раніше приєднався до міжфракційного об'єднання ексспікера Дмитра Разумкова.

25 січня 2022 року під час бійки в Одеській міськраді за участю Дмитрука постраждали 10 людей, двоє було госпіталізовано з діагнозами перелом щелепи та закриту черепно-мозкову травму.

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