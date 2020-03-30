Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутат из Слуги народа Тищенко: Я разоблачил автора канала Темный рыцарь

Депутат из Слуги народа Тищенко: Я разоблачил автора канала Темный рыцарь - Фото
Александр Куницкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
30.03.2020, 00:47

Нардеп Николай Тищенко обвинил коллегу по фракции Слуга народа Александра Куницкого в том, что тот ведет Telegram-канал "Темный рыцарь"

Нардеп из Слуги народа Николай Тищенко обвинил коллегу по фракции Александра Куницкого в том, что тот ведет Telegram-канал "Темный рыцарь". Об этом сообщает Цензор.нет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В комментарии  изданию Тищенко заявил, что сегодня, во время встречи фракции СН с премьер-министром Денисом Шмыгалем и кандидатами на глав Минфина, Минздрава и Минэнерго, ему показали видео и фото встречи, опубликованное на канале "Темный рыцарь" с подписью, что собралось только 20 депутатов.

Тищенко утверждает, что в тот момент в зале действительно было мало людей, и он смог точно установить, что фото сделано с места, где сидел Куницкий.

"Я сел рядом с ним и говорю ему: "Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!" -рассказал Тищенко.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Нардеп подчеркнул, что, несмотря на карантин, на встречу приехало более 120 депутатов.

  • Telegram-канал "Темный рыцарь" может быть замешан в обнародовании и распространении записей из кабинета экс-премьера Алексея Гончарука.
  • 2 февраля глава фракции СН Давид Арахамия утверждал, что канал "Темный рыцарь" ведут нардепы Дубинский и Бужанский.
  • Завтра состоится внеочередное заседание Рады, где расмотрят законы по борьбе с коронавирусом и замену некоторых министров, также возможно еще одно внеочередное заседание, на котором будут голосовать за рынок земли и "антиколомойский закон".

Читайте также: Зеленский: Провал рынка земли и закона о банках создаст угрозу дефолта - видео

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Николай Тищенко Александр Куницкий Темный рыцарь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 