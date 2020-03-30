Депутат из Слуги народа Тищенко: Я разоблачил автора канала Темный рыцарь

Александр Куницкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп из Слуги народа Николай Тищенко обвинил коллегу по фракции Александра Куницкого в том, что тот ведет Telegram-канал "Темный рыцарь". Об этом сообщает Цензор.нет.

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В комментарии изданию Тищенко заявил, что сегодня, во время встречи фракции СН с премьер-министром Денисом Шмыгалем и кандидатами на глав Минфина, Минздрава и Минэнерго, ему показали видео и фото встречи, опубликованное на канале "Темный рыцарь" с подписью, что собралось только 20 депутатов.

Тищенко утверждает, что в тот момент в зале действительно было мало людей, и он смог точно установить, что фото сделано с места, где сидел Куницкий.

"Я сел рядом с ним и говорю ему: "Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!" -рассказал Тищенко.

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Нардеп подчеркнул, что, несмотря на карантин, на встречу приехало более 120 депутатов.

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