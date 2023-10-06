Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальну справу

Генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького, які напередодні влаштували бійку в Києві. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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"За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня 2023 року у центрі міста Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що нардепів підозрюють в "умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні, а також хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчиненими групою осіб".

У ОГП додали, що справу відносно нардепів об’єднали в одне провадження, яке розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

5 жовтня з'явилося відео з вуличних камер, на якому Куницький та Дмитрук вчинили бійку з перехожим. Це сталося у Голосіївському районі Києва біля однієї з офісних будівель на вулиці Казимира Малевича. Згодом у мережі було опубліковано відео з людиною, яка стверджувала, що двоє невідомих йому осіб спочатку знімали його на відео, а коли він почав протестувати, напали на нього.

Дмитрука було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Одеської області. Був головою обласної федерації спортивного боксу.

Куницького було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Харкова. На момент обрання був громадянином України та Ізраїлю. За його словами, служив у ЦАХАЛ.

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