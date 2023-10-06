RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальну справу

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 18:13
Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальну справу - Фото
Скриншот з відео

Генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького, які напередодні влаштували бійку в Києві. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня 2023 року у центрі міста Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що нардепів підозрюють в "умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні, а також хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчиненими групою осіб".

У ОГП додали, що справу відносно нардепів об’єднали в одне провадження, яке розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

  • 5 жовтня з'явилося відео з вуличних камер, на якому Куницький та Дмитрук вчинили бійку з перехожим. Це сталося у Голосіївському районі Києва біля однієї з офісних будівель на вулиці Казимира Малевича. Згодом у мережі було опубліковано відео з людиною, яка стверджувала, що двоє невідомих йому осіб спочатку знімали його на відео, а коли він почав протестувати, напали на нього.
  • Дмитрука було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Одеської області. Був головою обласної федерації спортивного боксу.
  • Куницького було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Харкова. На момент обрання був громадянином України та Ізраїлю. За його словами, служив у ЦАХАЛ.
Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
андрій костінбійкаАртем ДмитрукОлександр Куницький
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 