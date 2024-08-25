Нардепу Дмитруку оголосили підозру та викликали в ДБР – джерело

У ЗМІ ширяться дані, що той втік за кордон. Співрозмовники LIGA.net наразі не підтверджують, а іншу інформацію обіцяють у понеділок

Артем Дмитрук (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату — за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві. Співрозмовник LIGA.net у відомстві підтвердив, що йдеться про нардепа Артема Дмитрука.

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Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному народному обранцю — за фактами вчинення групового нападу на правоохоронця в Одесі, замаху на викрадення в нього вогнепальної зброї, спричинення тілесних ушкоджень легкої тяжкості, а також у завданні ушкоджень середньої тяжкості військовому та хуліганстві в Києві.

За даними слідства: в Одесі підозрюваний з групою осіб напав на співробітника правоохоронного органу у зв'язку з тим, що той виконував свої службові обов'язки.

При цьому, пише відомство, нардеп умисно завдав правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти його зброю.

Також Офіс заявляє й про другий, вже київський епізод: під час суперечки з військовим, фігурант завдав останньому декілька ударів, у тому числі в область голови — і, згідно з експертним висновком, потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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Відповідно, нардепа викликали до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: на 10:00 29 та 30 серпня.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться про нардепа Дмитрука. Це мажоритарник від Київського району Одеси, який висувався від партії Слуга народу. У листопаді 2021-го Дмитрука виключили з фракції.

Сам же Дмитрук підтвердив дані з допису Офісу генпрокурора, але заявив, що жодних підозр йому нібито не вручали. Стверджує, що справи буцімто сфальсифіковані та вигадані.

У неділю "Главред" та Українська правда з посиланням на свої джерела заявили, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон до Молдови. Співрозмовники LIGA.net у правоохоронних відомствах наразі таких даних не мають. Співбесідник LIGA.net в Офісі генпрокурора анонсував, що решту інформації стосовно нардепа повідомлять у понеділок.

У жовтні 2023-го генпрокурор зареєстрував кримінальне провадження щодо нардепів Дмитрука та Куницького, які напередодні влаштували бійку з військовим в Києві. У новому повідомленні ОГП Куницький не згадується.

Дмитрук систематично підтримує Українську православну церкву Московського патріархату (має сан іподиякона) та публічно протидіяв прийняттю нового закону, який дозволяє заборонити пов'язані з РФ релігійні організації.

Також нардеп нещодавно "прославився" дописом, в якому заявляв: нібито українські військові у Курській області "руйнують пам'ятники, знущаються з місцевих жителів, дідусів, зображаючи з себе німців, влаштовують заворушення у магазинах".

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