Bihus.Info випустив сюжет про "мережу УПЦ-ФСБ": там фігурує нардеп Артем Дмитрук

Журналісти Bihus.Info випустили сюжет про кремлівську агентурну мережу, що діє в Україні і за кордоном на основі церкви Московського патріархату та має на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. В сюжеті зокрема фігурує позафракційний нардеп Артем Дмитрук, виключений зі Слуги народу у 2021 році.

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"В наших руках опинилася схема роботи ФСБ-шно – УПЦ-шної мережі. А також частина переписок її учасників", – повідомили журналісти.

У Bihus заявили, що знайшли докази співпраці Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України священиком УПЦ МП Сергієм Чертиліним.

Журналісти показали скриншот листування: Чертилін розповів "комусь головному" про "результат" зустрічі з Дмитруком.

За його словами, нардеп Дмитрук готовий до "повної співпраці". Нардеп зазначив, що вдалося переконати деяких колег по парламенту щодо законопроєкту №8371 про діяльність релігійних організацій. Документом пропонується заборонити УПЦ МП.

У сюжеті розповідається, як нардепам пропонувалось блокувати законопроєкт, завалюючи його правками – "можна і брєдовими".

Дмитрук у розмові з журналісткою підтвердив, що в нього була зустріч із приводу "захисту" УПЦ МП в Україні.

Скріншот з відео