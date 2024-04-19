Bihus.Info випустив сюжет про "мережу УПЦ-ФСБ": там фігурує нардеп Артем Дмитрук
Журналісти Bihus.Info випустили сюжет про кремлівську агентурну мережу, що діє в Україні і за кордоном на основі церкви Московського патріархату та має на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. В сюжеті зокрема фігурує позафракційний нардеп Артем Дмитрук, виключений зі Слуги народу у 2021 році.
"В наших руках опинилася схема роботи ФСБ-шно – УПЦ-шної мережі. А також частина переписок її учасників", – повідомили журналісти.
У Bihus заявили, що знайшли докази співпраці Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України священиком УПЦ МП Сергієм Чертиліним.
Журналісти показали скриншот листування: Чертилін розповів "комусь головному" про "результат" зустрічі з Дмитруком.
За його словами, нардеп Дмитрук готовий до "повної співпраці". Нардеп зазначив, що вдалося переконати деяких колег по парламенту щодо законопроєкту №8371 про діяльність релігійних організацій. Документом пропонується заборонити УПЦ МП.
У сюжеті розповідається, як нардепам пропонувалось блокувати законопроєкт, завалюючи його правками – "можна і брєдовими".
Дмитрук у розмові з журналісткою підтвердив, що в нього була зустріч із приводу "захисту" УПЦ МП в Україні.
- 12 березня СБУ заявила, що знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка "під прикриттям" УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Обшуки зокрема проходили в учасників "Союзу православних журналістів".
- 12 квітня СБУ прийшла з обшуками і вручила підозру заступнику голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичц – учасника делегації, яка у 2017 році разом з проросійським ексдепутатом Новинським вмовляла Варфоломія не давати Томос ПЦУ.