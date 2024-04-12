СБУ прийшла з обшуками до протоієрея з керівництва УПЦ МП – джерело

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Миколу Данилевича, пов'язаного з проросійським ексдепутатом Новинським

Микола Данилевич (Фото: Пресслужба УПЦ МП)

Служба безпеки України проводить обшуки у, як стверджується, заступника голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви Московського патріархату протоієрея Миколи Данилевича. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах.

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За даними співрозмовника, Данилевич відомий тим, що був у складі делегації, яка у 2017 році разом з проросійським ексдепутатом Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України.

Крім того, як стверджує джерело, Данилевич відзначився підтримкою Росії та виправданням її агресії проти України.

Деталі СБУ має опублікувати згодом.

23 лютого 2024 року СБУ повідомила про вже четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ.

у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ. 29 лютого повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.

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