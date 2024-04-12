СБУ пришла с обысками к протоиерею из руководства УПЦ МП – источник
Служба безопасности Украины проводит обыски у, как утверждается, заместителя председателя отдела внешних отношений Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерея Николая Данилевича. Это LIGA.net подтвердил собеседник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, Данилевич известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с пророссийским экс-депутатом Вадимом Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины.
Кроме того, по утверждению источника, Данилевич отметился поддержкой России и оправданием ее агрессии против Украины.
Детали СБУ должна опубликовать позже.
- 23 февраля 2024 года СБУ сообщила уже четвертое подозрение митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
- Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ.
- 29 февраля сообщалось, что СБУ объявила подозрение руководителю Сумской епархии УПЦ МП.
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