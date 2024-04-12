СБУ пришла с обысками к протоиерею из руководства УПЦ МП – источник

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Николае Данилевиче, связанном с пророссийским экс-депутатом Новинским

Николай Данилевич (Фото: Пресс-служба УПЦ МП)

Служба безопасности Украины проводит обыски у, как утверждается, заместителя председателя отдела внешних отношений Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерея Николая Данилевича. Это LIGA.net подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным собеседника, Данилевич известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с пророссийским экс-депутатом Вадимом Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины.

Кроме того, по утверждению источника, Данилевич отметился поддержкой России и оправданием ее агрессии против Украины.

Детали СБУ должна опубликовать позже.

23 февраля 2024 года СБУ сообщила уже четвертое подозрение митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ.

в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ. 29 февраля сообщалось, что СБУ объявила подозрение руководителю Сумской епархии УПЦ МП.

Читайте также: СБУ разоблачила российскую агентуру под прикрытием УПЦ МП. Вручила подозрения – фото