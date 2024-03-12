СБУ викрила російську агентуру під прикриттям УПЦ МП. Проводить обшуки – фото

Фото: Київ Оперативний

Служба безпеки України проводить обшуки у, як стверджується, російських агентів, які діяли в Україні під прикриттям Української православної церкви Московського патріархату. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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За словами співрозмовника, "члени агентурної мережі на замовлення російської ФСБ здійснювали інформаційні диверсії в Україні". Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.

Деталі обіцяють згодом.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

30 листопада СБУ приходила з обшуками до Почаївської лаври, яка належить УПЦ МП. Причина візиту – поширення російської ідеології співробітниками лаври. До цього послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ та дискредитацію Збройних Сил України.

У жовтні того ж року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Проти нього проголосували 15 нардепів - поіменне голосування.

Згодом стало відомо, що 51 народний депутат, зокрема від Слуги народу й колишньої забороненої в Україні ОПЗЖ, просять спікера парламенту Руслана Стефанчука відправити ухвалений у першому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП до Венеційської комісії, щоб та надала висновок про відповідність законопроєкту конституційному та міжнародному праву.

23 лютого СБУ повідомила про вже четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ.

29 лютого повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.

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