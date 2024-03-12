СБУ викрила російську агентуру під прикриттям УПЦ МП. Проводить обшуки – фото
Служба безпеки України проводить обшуки у, як стверджується, російських агентів, які діяли в Україні під прикриттям Української православної церкви Московського патріархату. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, "члени агентурної мережі на замовлення російської ФСБ здійснювали інформаційні диверсії в Україні". Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.
Деталі обіцяють згодом.
30 листопада СБУ приходила з обшуками до Почаївської лаври, яка належить УПЦ МП. Причина візиту – поширення російської ідеології співробітниками лаври. До цього послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ та дискредитацію Збройних Сил України.
У жовтні того ж року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Проти нього проголосували 15 нардепів - поіменне голосування.
Згодом стало відомо, що 51 народний депутат, зокрема від Слуги народу й колишньої забороненої в Україні ОПЗЖ, просять спікера парламенту Руслана Стефанчука відправити ухвалений у першому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП до Венеційської комісії, щоб та надала висновок про відповідність законопроєкту конституційному та міжнародному праву.
- 23 лютого СБУ повідомила про вже четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
- Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ.
- 29 лютого повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.
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