Називав бійців Азова нацистами та героїзував армію РФ: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП

У СБУ заявили, що він заперечував воєнні злочини Росії проти України

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату в Черкаській області, йому інкримінують виправдовування збройної агресії Росії проти України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

За даними слідства, клірик УПЦ МП на своїй сторінці у Facebook поширював прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників, героїзував військовослужбовців держави-агресора і називав бійців Азова "нацистами". Свої дописи він супроводжував фотографіями та відео з російських пропагандистських ресурсів.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили заборонену символіку та телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.

Правоохоронці повідомили клірику про підозру за статтею про виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Якщо вина чоловіка буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

23 лютого СБУ повідомила про вже четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ.

у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ. 29 лютого повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.

Читайте також: Клірики-комуністи УПЦ МП на Закарпатті отримали підозру від СБУ – фото