Клірики-комуністи УПЦ МП на Закарпатті отримали підозру від СБУ – фото

СБУ зазначила, що чоловіки публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла

Фото: СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру настоятелю храму та священнику чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Їх підозрюють у розповсюджені комуністичної символіки та пропаганди колишнього СРСР. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Бенца Михайла Михайловича та Росоху Василя Михайловича.

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За даними слідства, чоловіки публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. СБУ зазначила, що Бенца та Росоха оприлюднювали ворожий контент на власних сторінках у соціальних мережах.

Михайло Бенца (Фото: джерело LIGA.net)

Василь Росоха (Фото: джерело LIGA.net)

Правоохоронці повідомили, що під час обшуків у помешканнях чоловіків, було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів.

СБУ повідомила клірикам про підозру за статтею про поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Якщо вину кліриків буде доведено – їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

23 лютого СБУ повідомила про вже четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ. Нещодавно місцевий суд замінив йому цілодобовий домашній арешт нічним, а згодом – скоротив його на дві години.

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