Клирики-коммунисты УПЦ МП на Закарпатье получили подозрение от СБУ – фото

СБУ отметила, что мужчины публично распространяли через интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении настоятелю храма и священнику мужского монастыря Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Их подозревают в распространении коммунистической символики и пропаганде бывшего СССР. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Бенце Михаиле Михайловиче и Росохе Василии Михайловиче.

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По данным следствия, мужчины публично распространяли через интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги. СБУ отметила, что Бенца и Росоха обнародовали враждебный контент на своих страницах в социальных сетях.

Михаил Бенца (Фото: источник LIGA.net)

Василий Росоха (Фото: источник LIGA.net)

Правоохранители сообщили, что во время обысков в квартирах мужчин, было обнаружено компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали для пропаганды кремлевских нарративов.

СБУ сообщила клирикам сообщено о подозрении по статье о распространении коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если вина клириков будет доказана – им грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля СБУ сообщила уже четвертое подозрение митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ. Недавно местный суд заменил ему круглосуточный домашний арест ночным, а затем сократил его на два часа.

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