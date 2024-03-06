Называл бойцов Азова нацистами и героизировал армию РФ: Клирику УПЦ МП объявили подозрение

В СБУ заявили, что он отрицал военные преступления России против Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской области, ему инкриминируют оправдание вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По данным следствия, клирик УПЦ МП на своей странице в Facebook распространял прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников, героизировал военнослужащих государства-агрессора и называл бойцов Азова "нацистами". Свои сообщения он сопровождал фотографиями и видео с российских пропагандистских ресурсов.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили запрещенную символику и телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию.

Правоохранители сообщили клирику о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вина мужчины будет доказана – ему грозит до восьми лет лишения свободы.

23 февраля СБУ сообщила уже четвертое подозрение митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ.

в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ. 29 февраля сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении руководителю Сумской епархии УПЦ МП.

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