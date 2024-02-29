Розпалював релігійну ненависть: СБУ повідомила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП

Правоохоронці зазначили, що він формував передумови до міжконфесійної ворожнечі в Україні

Євген Гутченко (Фото: джерело LIGA.net)

Служба безпеки України оголосила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП, який закликав вірян до релігійної ненависті. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, мова йде про митрополита Євлогія – Євгена Гутченка.

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За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Правоохоронці зазначили, що цим він формував передумови до міжконфесійної ворожнечі в Україні.

Фото: джерело LIGA.net

На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

У разі підтвердження протиправних дій Гутченка – йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

23 лютого СБУ повідомила про вже четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ. Нещодавно місцевий суд замінив йому цілодобовий домашній арешт нічним, а згодом – скоротив його на дві години.

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