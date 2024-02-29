Разжигал религиозную ненависть: СБУ сообщила о подозрении главе Сумской епархии УПЦ МП

Правоохранители отметили, что он формировал предпосылки к межконфессиональной вражде в Украине

Евгений Гутченко (Фото: источник LIGA.net)

Служба безопасности Украины объявила о подозрении руководителю Сумской епархии УПЦ МП, призывавшему верующих к религиозной ненависти. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Евлогии – Евгении Гутченко.

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По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и в видеозаписях на своих страницах в соцсетях. Правоохранители отметили, что этим он формировал предпосылки к межконфессиональной вражде в Украине.

Фото: источник LIGA.net

На основании полученных доказательств ему сообщено о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

В случае подтверждения противоправных действий Гутченко – ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

23 февраля СБУ сообщила уже четвертое подозрение митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ. Недавно местный суд заменил ему круглосуточный домашний арест ночным, а затем сократил его на два часа.

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