СБУ разоблачила российскую агентуру под прикрытием УПЦ МП. Проводит обыски – фото

Один из руководителей группы работал священником УПЦ МП, сообщил LIGA.net собеседник в силовых структурах

Фото: соцсети

Служба безопасности Украины проводит обыски у, как утверждается, российских агентов, действовавших в Украине под прикрытием Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника, "члены агентурной сети по заказу российской ФСБ совершали информационные диверсии в Украине". Один из руководителей группы работал священником УПЦ МП.

Детали обещают со временем.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

30 ноября СБУ приходила с обысками в Почаевскую лавру, принадлежащую УПЦ МП. Причина визита – распространение российской идеологии сотрудниками лавры. До этого послушник Почаевской лавры получил пять лет заключения за восхваление РФ и дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

В октябре того же года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Против него проголосовали 15 нардепов – поименное голосование.

Впоследствии стало известно, что 51 народный депутат, в частности от Слуги народа и бывшей запрещенной в Украине ОПЗЖ, просят спикера парламента Руслана Стефанчука отправить принятый в первом чтении законопроект о запрете УПЦ МП в Венецианскую комиссию, чтобы та предоставила заключение о соответствии закону.

23 февраля СБУ сообщила уже четвертое подозрение митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ.

29 февраля сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении руководителю Сумской епархии УПЦ МП.

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