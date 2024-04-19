Bihus.Info выпустил сюжет о "сети УПЦ-ФСБ": там фигурирует нардеп Артем Дмитрук
Журналисты Bihus.Info выпустили сюжет о кремлевской агентурной сети, которая действует в Украине и за рубежом на основе церкви Московского патриархата и целью которой является дестабилизация внутриполитической ситуации. В сюжете фигурирует внефракционный нардеп Артем Дмитрук, исключенный из Слуги народа в 2021 году.
"В наших руках оказалась схема работы ФСБ-шно-УПЦ-шной сети. А также часть переписок ее участников", – сообщили журналисты.
В Bihus заявили, что нашли доказательства сотрудничества Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины священником УПЦ МП Сергеем Чертилиным.
Журналисты показали скриншот переписки: Чертилин рассказал "кому-то главному" о "результате" встречи с Дмитруком.
По его словам, нардеп Дмитрук готов к "полному сотрудничеству". Нардеп отметил, что удалось убедить некоторых коллег по парламенту насчет законопроекта №8371 о деятельности религиозных организаций. Документ предлагает запретить УПЦ МП.
В сюжете рассказывается, как нардепам предлагалось блокировать законопроект, заваливая его правками – "можно и бредовыми".
Дмитрук в разговоре с журналисткой подтвердил, что у него была встреча по поводу "защиты" УПЦ МП в Украине.
- 12 марта СБУ заявила, что обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ, которая "под прикрытием" УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. Обыски проходили у участников "Союза православных журналистов".
- 12 апреля СБУ пришла с обысками и вручила подозрение заместителю председателя отдела внешних отношений УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичцу – участнику делегации, которая в 2017 году вместе с пророссийским экс-депутатом Новинским уговаривала Варфоломея не давать Томос ПЦУ.