Стефанчук: Дмитрука лишат мандата в соответствии с Конституцией и после расследования

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Верховная Рада не отправляла народного депутата Артема Дмитрука в загранкомандировку, решение о лишении его мандата будет приниматься в парламенте после результатов расследования правоохранителей. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся, потому что об этом много говорили <...> Насколько я проинформирован, сведения уже внесены в Единый государственный реестр, связанный с уголовными производствами, проводится расследование", – заявил он.

По результатам расследования решение о лишении Дмитрука мандата будет приниматься в Раде, пояснил Стефанчук.

По его словам, "все это время" вопросы досрочного лишения мандатов нардепов осуществлялись на основании семи пунктов статьи 81 Конституции Украины.

"Так и будем действовать в этот раз. Если будут основания, за украинским парламентом никогда не было затягивания в этом вопросе", – подчеркнул спикер.

По его словам, важно действовать в рамках Конституции, поскольку "мы можем быть спокойны даже после того, как Виктор Медведчук, предатель Украины, подал иск против Верховной Рады".

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