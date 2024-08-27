Стефанчук: Дмитрука лишат мандата в соответствии с Конституцией и после расследования
Верховная Рада не отправляла народного депутата Артема Дмитрука в загранкомандировку, решение о лишении его мандата будет приниматься в парламенте после результатов расследования правоохранителей. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся, потому что об этом много говорили <...> Насколько я проинформирован, сведения уже внесены в Единый государственный реестр, связанный с уголовными производствами, проводится расследование", – заявил он.
По результатам расследования решение о лишении Дмитрука мандата будет приниматься в Раде, пояснил Стефанчук.
По его словам, "все это время" вопросы досрочного лишения мандатов нардепов осуществлялись на основании семи пунктов статьи 81 Конституции Украины.
"Так и будем действовать в этот раз. Если будут основания, за украинским парламентом никогда не было затягивания в этом вопросе", – подчеркнул спикер.
По его словам, важно действовать в рамках Конституции, поскольку "мы можем быть спокойны даже после того, как Виктор Медведчук, предатель Украины, подал иск против Верховной Рады".
- Днем 25 августа генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, которые произошли в 2022 и 2023 годах соответственно. Ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук уехал за границу в Молдову.
- Вечером ДБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ДБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Уже 26 августа представитель ДБР сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора.
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