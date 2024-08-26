Зеленский встретился с правоохранителями насчет предателей и коррупционеров – обещают план

Других подробностей президент пока не привел

Фото: Telegram Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов – через две недели те должны наработать и представить "четкий план решения проблемных вопросов". Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале президента.

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Совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Главное внимание – противодействие коллаборантам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе", – написал глава государства.

Он анонсировал, что через две недели чиновники должны наработать и представить "четкий план решения проблемных вопросов", и отметил, что нужны действия.

О назначении такого заседания Зеленский объявил вечером 25 августа, заявленной темой были предатели, которые "убежали из Украины, скрываясь от ответственности".

Зеленский конкретно не называл, кого имел в виду, но накануне днем генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах соответственно. Ранее в тот день издания Главком и Украинская правда уже сообщали, что нардеп Артем Дмитрук уехал за границу в Молдову.

Вечером Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.

Уже 26 августа сотрудник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел в отношении нардепа, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора.

Также чиновница подтвердила, что нардеп незаконно выехал за границу: сам он этого сделать не мог, но для объявления подозрения депутату и другим вероятно причастным людям нужно собрать доказательную базу.

Дмитрук систематически поддерживает Украинскую православную церковь Московского патриархата (имеет сан иподиакона) и публично противодействовал принятию нового закона, позволяющего запретить связанные с РФ религиозные организации.

Также нардеп недавно "прославился" публикацией, в которой заявлял, что якобы украинские военные в Курской области "разрушают памятники, издеваются над местными жителями, стариками, изображая из себя немцев, устраивают беспорядки в магазинах".

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