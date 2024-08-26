ГБР подтвердило, что нардеп Дмитрук незаконно выехал за границу и ему в этом помогали
Народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, сам он этого сделать не мог, но для подозрений политику и другим возможно причастным людям нужно собрать доказательную базу. Это следует из объяснения советницы по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Ведущая спросила Сапьян именно о Дмитруке, в ответе чиновница не называла имени нардепа.
Установлено, что депутат пересек государственную границу нелегально, отметила коммуникационщица.
Она сообщила, что в настоящее время в Одессе работают следственно-оперативные группы ГБР, а также туда выехали даже работники центрального аппарата Бюро.
Однако пока рано говорить об объявлении подозрений и депутату, и другим, возможно, причастным лицам, поскольку сейчас следствие еще собирает и выясняет все данные, пояснила Сапьян.
"Мы должны понимать, что один человек не мог просто так взять и пересечь нелегально границу, обойти там пункты пропуска – ему в этом помогали", – подчеркнула чиновница.
В то же время, это еще нужно доказать юридически – и подозрения объявят и депутату, и работникам соответствующих служб только тогда, когда будет доказательная база, подытожила коммуникационщица.
Днем 25 августа генпрокурор сообщил о подозрении действующему нардепу по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве (в 2022 и 2023 годах соответственно). Максимальное наказание по всем статьям – семь лет тюрьмы. Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что депутат Дмитрук уже выехал за границу в Молдову.
Вечером ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Президент Зеленский назначил на понедельник 26 августа совещание с топ-чиновниками по поводу беглых предателей.
Читайте также: Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: генпрокурор возбудил уголовное дело