ГБР подтвердило, что нардеп Дмитрук незаконно выехал за границу и ему в этом помогали

Кто именно мог помогать – пока не сообщают. Подозрения ни нардепу, ни возможным причастным еще не оглашены

Артём Дмитрук (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, сам он этого сделать не мог, но для подозрений политику и другим возможно причастным людям нужно собрать доказательную базу. Это следует из объяснения советницы по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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Ведущая спросила Сапьян именно о Дмитруке, в ответе чиновница не называла имени нардепа.

Установлено, что депутат пересек государственную границу нелегально, отметила коммуникационщица.

Она сообщила, что в настоящее время в Одессе работают следственно-оперативные группы ГБР, а также туда выехали даже работники центрального аппарата Бюро.

Однако пока рано говорить об объявлении подозрений и депутату, и другим, возможно, причастным лицам, поскольку сейчас следствие еще собирает и выясняет все данные, пояснила Сапьян.

"Мы должны понимать, что один человек не мог просто так взять и пересечь нелегально границу, обойти там пункты пропуска – ему в этом помогали", – подчеркнула чиновница.

В то же время, это еще нужно доказать юридически – и подозрения объявят и депутату, и работникам соответствующих служб только тогда, когда будет доказательная база, подытожила коммуникационщица.

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