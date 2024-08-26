ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук незаконно виїхав за кордон і йому у цьому допомагали
Народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, сам він цього зробити не міг, але для оголошення підозр політику та іншим ймовірно причетним людям потрібно зібрати доказову базу. Це випливає з пояснення радниці з питань комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Ведуча запитала Сапьян саме про Дмитрука, у відповіді посадовиця не називала імені нардепа.
Наразі встановлено, що депутат перетнув державний кордон нелегально, зазначила комунікаційниця.
Вона повідомила, що зараз в Одесі працюють слідчо-оперативні групи ДБР, а також туди виїхали навіть працівники центрального апарату Бюро.
Проте поки що зарано говорити про оголошення підозр і депутату, й іншим, можливо, причетним особам, оскільки зараз слідство ще збирає та з'ясовує усі дані, пояснила Сапьян.
"Ми маємо розуміти. що одна людина не могла просто так взяти й перетнути нелегально кордон, обійти там пункти пропуску – їй у цьому допомагали", – наголосила посадовиця.
Водночас це ще потрібно довести юридично – й підозри оголосять і депутату, і працівникам відповідних служб лише тоді, коли буде доказова база, підсумувала комунікаційниця.
Вдень 25 серпня генпрокурор повідомив про підозру чинному нардепу — за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві (у 2022 та 2023 роках відповідно). Максимальне покарання за всіма статтями — сім років тюрми. Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що депутат Дмитрук уже виїхав за кордон до Молдови.
Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Президент Зеленський призначив на понеділок 26 серпня нараду з топпосадовцями щодо зрадників-втікачів.
Читайте також: Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальну справу