ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук незаконно виїхав за кордон і йому у цьому допомагали

Хто саме міг допомагати – наразі не повідомляють. Підозри ані нардепу, ані можливим причетним ще не оголошені

Артем Дмитрук (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, сам він цього зробити не міг, але для оголошення підозр політику та іншим ймовірно причетним людям потрібно зібрати доказову базу. Це випливає з пояснення радниці з питань комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

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Ведуча запитала Сапьян саме про Дмитрука, у відповіді посадовиця не називала імені нардепа.

Наразі встановлено, що депутат перетнув державний кордон нелегально, зазначила комунікаційниця.

Вона повідомила, що зараз в Одесі працюють слідчо-оперативні групи ДБР, а також туди виїхали навіть працівники центрального апарату Бюро.

Проте поки що зарано говорити про оголошення підозр і депутату, й іншим, можливо, причетним особам, оскільки зараз слідство ще збирає та з'ясовує усі дані, пояснила Сапьян.

"Ми маємо розуміти. що одна людина не могла просто так взяти й перетнути нелегально кордон, обійти там пункти пропуску – їй у цьому допомагали", – наголосила посадовиця.

Водночас це ще потрібно довести юридично – й підозри оголосять і депутату, і працівникам відповідних служб лише тоді, коли буде доказова база, підсумувала комунікаційниця.

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