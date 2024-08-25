Справа Дмитрука. Зеленський збирає топ-правоохоронців на нараду щодо зрадників-втікачів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував на понеділок нараду за участю керівників правоохоронних органів щодо зрадників, які "втекли з України, ховаючись від відповідальності".

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці "товаріщі" отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли", – заявив президент.

Зеленський на понеділок призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів – Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, а також будуть присутні голови Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної прикордонної служби, генеральний прокурор та представники розвідки.

За словами президента, на цій зустрічі треба буде "багато речей обговорити й висновків зробити".

У неділю вдень генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу — за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві (у 2022 та 2023 роках відповідно). Максимальне покарання за всіма статтями — сім років тюрми. Раніше Главред та Українська правда з посиланням на свої джерела повідомили, що депутат Артем Дмитрук уже виїхав за кордон до Молдови.

Надвечір Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.

У своєму зверненні Зеленський напряму не згадує цього нардепа.

Дмитрук – мажоритарник від Київського району Одеси, який висувався від партії Слуга народу. У листопаді 2021-го Дмитрука виключили з фракції.

Нардеп систематично підтримує Українську православну церкву Московського патріархату (має сан іподиякона) та публічно протидіяв ухваленню нового закону, який дозволяє заборонити пов'язані з РФ релігійні організації.

Також Дмитрук нещодавно "прославився" дописом, в якому заявляв: нібито українські військові у Курській області "руйнують пам'ятники, знущаються з місцевих жителів, дідусів, зображаючи з себе німців, влаштовують безлади у магазинах".

Читайте також: Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальну справу