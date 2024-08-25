Дело Дмитрука. Зеленский собирает топ-правохранителей по поводу предателей-беглецов

В частности, будет генпрокурор и председатель Госпогранслужбы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал на понедельник совещание с участием руководителей правоохранительных органов относительно предателей, которые "убежали из Украины, скрываясь от ответственности".

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"О тех, кто работает против нашего государства: предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, сбежавших из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы насчет таких лиц. Четкая ответственность. Чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы побежали", – заявил президент.

Зеленский на понедельник назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов – Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Государственного бюро расследований, а также будут присутствовать главы Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственной пограничной службы, генеральный прокурор и представители разведки.

По словам президента, на этой встрече предстоит "много вещей обсудить и выводов сделать".

В воскресенье днем генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему нардепу насчет инцидентов с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве (в 2022 и 2023 годах соответственно). Максимальное наказание по всем статьям – семь лет тюрьмы. Ранее Главред и Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщили, что депутат Артем Дмитрук уже уехал за границу в Молдову.

К вечеру Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.

В своем обращении Зеленский напрямую не упоминает этого нардепа.

Дмитрук – мажоритарщик от Киевского района Одессы, который выдвигался от партии Слуга народа. В ноябре 2021-го Дмитрука исключили из фракции.

Нардеп систематически поддерживает Украинскую православную церковь Московского патриархата (имеет сан иподиакона) и публично противодействовал принятию нового закона, позволяющего запретить связанные с РФ религиозные организации.

Также Дмитрук недавно "прославился" публикацией, в которой заявлял: якобы украинские военные в Курской области "разрушают памятники, издеваются над местными жителями, дедушками, изображая над собой немцев, устраивают беспорядки в магазинах".

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