ГБР объяснило, почему Дмитрука не задержали раньше: Не было подозрения от генпрокурора

Артем Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

У Государственного бюро расследований действительно были материалы дел относительно народного депутата Артема Дмитрука, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора. Это следует из объяснения советницы по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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По ее словам, в ГБР действительно были материалы по двум делам относительно Дмитрука, однако подозрение народным депутатам можно объявить только за подписью генерального прокурора.

И пока подозрения от генпрокурора нет, то нет и права и оснований задерживать действующего нардепа, пояснила Сапьян.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении нардепу днем 25 августа – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022-м и 2023 годах соответственно. Ранее в тот же день издания Главком и Украинская правда уже сообщали, что Дмитрук уехал за границу в Молдову.

В октябре 2023-го в Офисе генпрокурора сообщили LIGA.net, что Костин зарегистрировал уголовное производство насчет нардепов Дмитрука и Александра Куницкого, которые накануне устроили драку с военным в Киеве. В новом сообщении о подозрении Дмитрию Куницкому не упоминается.

Вечером ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.

На следующий день Сапьян также подтвердила, что нардеп незаконно выехал за границу: сам он этого сделать не мог, но для объявления подозрения политику и другим вероятно причастным людям нужно собрать доказательную базу.

Президент Зеленский назначил на понедельник 26 августа совещание с топ-чиновниками по поводу предателей-беглецов.

Дмитрук систематически поддерживает Украинскую православную церковь Московского патриархата (имеет сан иподиакона) и публично противодействовал принятию нового закона, позволяющего запретить связанные с РФ религиозные организации.

Также нардеп недавно "прославился" публикацией, в которой заявлял: якобы украинские военные в Курской области "разрушают памятники, издеваются над местными жителями, дедушками, изображая над собой немцев, устраивают беспорядки в магазинах".

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