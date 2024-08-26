ДБР пояснило, чому Дмитрука не затримали раніше: Не було підозри генпрокурора

Нардеп отримав підозру у справах 2022-го та 2023 років лише 25 серпня 2024-го

Артем Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

У Державного бюро розслідувань дійсно були матеріали справ щодо народного депутата Артема Дмитрука, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора. Це випливає з пояснення радниці з питань комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

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За її словами, у ДБР дійсно були матеріали за двома справами щодо Дмитрука, проте підозру народним депутатам можна оголосити лише за підписом генерального прокурора.

І поки підозри від генпрокурора немає, то немає і права і підстав затримувати чинного нардепа, пояснила Сапьян.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру нардепу вдень 25 серпня – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022-му та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня видання Главком та Українська правда вже повідомляли, що Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.

У жовтні 2023-го в Офісі генпрокурора повідомили LIGA.net, що Костін зареєстрував кримінальне провадження стосовно нардепів Дмитрука та Олександра Куницького, які напередодні влаштували бійку з військовим у Києві. У новому повідомленні про підозру Дмитруку Куницький не згадується.

Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.

Наступного дня Сапьян також підтвердила, що нардеп незаконно виїхав за кордон: сам він цього зробити не міг, але для оголошення підозри політику та іншим імовірно причетним людям потрібно зібрати доказову базу.

Президент Зеленський призначив на понеділок, 26 серпня, нараду з топпосадовцями щодо зрадників-утікачів.

Дмитрук систематично підтримує Українську православну церкву Московського патріархату (має сан іподиякона) та публічно протидіяв ухваленню нового закону, який дозволяє заборонити пов'язані з РФ релігійні організації.

Також нардеп нещодавно "прославився" дописом, в якому заявляв, нібито українські військові у Курській області "руйнують пам'ятники, знущаються з місцевих жителів, дідусів, зображаючи з себе німців, влаштовують безлади у магазинах".

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