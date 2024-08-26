Зеленський зустрівся з правоохоронцями щодо зрадників та корупціонерів – план обіцяють за два тижні

Інших подробиць президент поки що не навів

Фото: Telegram Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів – за два тижні ті мають напрацювати й представити "чіткий план вирішення проблемних питань". Відповідний допис з'явився у Telegram-каналі президента.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Нарада з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі", – написав голова держави.

Він анонсував, що за два тижні посадовці повинні напрацювати та представити "чіткий план вирішення проблемних питань", й зазначив, що потрібні дії.

Про призначення такого засідання Зеленський оголосив надвечір 25 серпня, заявленою темою були зрадники, які "втекли з України, ховаючись від відповідальності".

Зеленський конкретно не називав, кого мав на увазі, але напередодні вдень генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022-му та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня видання Главком та Українська правда вже повідомляли, що нардеп Артем Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.

Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.

Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР Тетяна Сапьян повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.

Також посадовиця підтвердила, що нардеп незаконно виїхав за кордон: сам він цього зробити не міг, але для оголошення підозри депутату та іншим імовірно причетним людям потрібно зібрати доказову базу.

Дмитрук систематично підтримує Українську православну церкву Московського патріархату (має сан іподиякона) та публічно протидіяв ухваленню нового закону, який дозволяє заборонити пов'язані з РФ релігійні організації.

Також нардеп нещодавно "прославився" дописом, в якому заявляв, нібито українські військові у Курській області "руйнують пам'ятники, знущаються з місцевих жителів, дідусів, зображаючи з себе німців, влаштовують безлади у магазинах".

Читайте також: Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальну справу