Зеленський зустрівся з правоохоронцями щодо зрадників та корупціонерів – план обіцяють за два тижні
Фото: Telegram Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів – за два тижні ті мають напрацювати й представити "чіткий план вирішення проблемних питань". Відповідний допис з'явився у Telegram-каналі президента.

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Нарада з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі", – написав голова держави.

Він анонсував, що за два тижні посадовці повинні напрацювати та представити "чіткий план вирішення проблемних питань", й зазначив, що потрібні дії.

Про призначення такого засідання Зеленський оголосив надвечір 25 серпня, заявленою темою були зрадники, які "втекли з України, ховаючись від відповідальності".

Зеленський конкретно не називав, кого мав на увазі, але напередодні вдень генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022-му та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня видання Главком та Українська правда вже повідомляли, що нардеп Артем Дмитрук виїхав за кордон до Молдови. 

Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.

Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР Тетяна Сапьян повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.  

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