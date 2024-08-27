Стефанчук: Дмитрука позбавлять мандату відповідно до Конституції та після розслідування
Верховна Рада не відправляла народного депутата Артема Дмитрука у закордонне відрядження, рішення щодо позбавлення його мандату ухвалюватиметься у парламенті після результатів розслідування правоохоронців. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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"Народний депутат Дмитрук у жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили <...> Наскільки я проінформований, відомості вже внесені у Єдиний державний реєстр, пов'язаний із кримінальними провадженнями, здійснюється розслідування", – заявив він.
За результатами розслідування рішення щодо позбавлення Дмитрука мандату ухвалюватиметься у Раді, пояснив Стефанчук.
За його словами, "весь цей час" питання дострокового позбавлення мандатів нардепів здійснювалися на підставі семи пунктів статті 81 Конституції України.
"Так і здійснюватимемо цього разу. Якщо будуть підстави, за українським парламентом ніколи не було затягування у цьому питанні", – наголосив спікер.
За його словами, важливо діяти у межах Конституції, оскільки "ми можемо бути спокійними навіть після того, як Віктор Медведчук, зрадник України, подав позов проти Верховної Ради".
- Удень 25 серпня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, які відбулися у 2022 та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.
- Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.
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