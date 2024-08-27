Стефанчук: Дмитрука позбавлять мандату відповідно до Конституції та після розслідування

Спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, коли нардепа Артема Дмитрука, який незаконно виїхав за кордон, позбавлять мандату

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба Верховної Ради)

Верховна Рада не відправляла народного депутата Артема Дмитрука у закордонне відрядження, рішення щодо позбавлення його мандату ухвалюватиметься у парламенті після результатів розслідування правоохоронців. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Народний депутат Дмитрук у жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили <...> Наскільки я проінформований, відомості вже внесені у Єдиний державний реєстр, пов'язаний із кримінальними провадженнями, здійснюється розслідування", – заявив він.

За результатами розслідування рішення щодо позбавлення Дмитрука мандату ухвалюватиметься у Раді, пояснив Стефанчук.

За його словами, "весь цей час" питання дострокового позбавлення мандатів нардепів здійснювалися на підставі семи пунктів статті 81 Конституції України.

"Так і здійснюватимемо цього разу. Якщо будуть підстави, за українським парламентом ніколи не було затягування у цьому питанні", – наголосив спікер.

За його словами, важливо діяти у межах Конституції, оскільки "ми можемо бути спокійними навіть після того, як Віктор Медведчук, зрадник України, подав позов проти Верховної Ради".

Читайте також: Зеленський зустрівся з правоохоронцями щодо зрадників і корупціонерів – план обіцяють за два тижні