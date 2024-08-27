Зеленский: Силовики в течение двух недель решат, как усилить границу после побега Дмитрука

В течение двух недель руководители силовых ведомств должны разработать предложения по усилению контроля на границе

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Руководители силовых ведомств в течение двух недель должны подготовить предложения по усилению контроля на границе и повышению ответственности за незаконное пересечение после бегства народного депутата Артема Дмитрука. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Принято несколько решений. Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками – что может быть, как с этим бороться", – сказал он.

Зеленский согласился, что это вызов и серьезная проблема, отметив, что нужно верить в получение результата в течение двух недель. По крайней мере, по его мнению, на бумаге будет ясно, как можно усилить как контроль, так и ответственность.

Вечером 25 августа ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет об Артеме Дмитруке.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что парламент может досрочно лишить Дмитрука мандата после результатов расследования правоохранителей и согласно Конституции.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что Дмитрука могут объявить в розыск и запросят экстрадицию, если он не явится на допрос в Украине.

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