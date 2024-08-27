"Нам потрібно повернути людей". Зеленський розповів про завдання "міністерства єдності"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що так зване "міністерство єдності" планують створити для того, аби сприяти поверненню українців на батьківщину. Про це він розповів на форумі "Україна 2024. Незалежність".

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За словами глави держави, зараз за кордоном перебувають близько 7,5 млн українців, і "Міністерству закордонних справ не вистачить сил не втратити їх". Зеленський зазначив, що ідею створити "міністерство єдності" він обговорював з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я тут не про людей, не про особистість, я говорю про інституційність цього процесу. Ніхто не мав такого виклику – повернути 7,5 млн людей. Я говорив про це", – сказав президент.

Він додав, що в Україні понад 10 млн пенсіонерів, і якщо "ми не повернемо 7,5 млн і не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни".

"Тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо. Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити", – заявив президент.

Як приклад він навів, що нова інституція, зокрема, може займатися працевлаштуванням громадян в Україні.

"Одна із тематик, чим повинно займатись це міністерство. Дати роботу в Україні. МЗС цим не займається, по своєму змісту", – сказав президент.

Крім того, він наголосив, з українцями за кордоном треба дуже багато працювати, щоб "не втратити ланцюжок". За його словами, насамперед це стосується Польщі й Німеччини, де перебуває більшість українців.

"Таких викликів дуже багато. Я вже не кажу про дуже складний вплив через агентуру, через російську церкву на наших людей там. Я вважаю, що це міністерство дуже важливе. Я звернувся з цією ідеєю до прем’єр-міністра. Я вважаю, що сьогодні нам потрібно напрацювати політику для цієї інституції й ухвалити це рішення восени", – резюмував глава держави.

8 серпня Федоров заявив, що Мінцифри разом з МЗС працює над "великою кількістю" нових послуг для українців за кордоном.

13 серпня речник МЗС Тихий повідомив, що відомство втілює масштабну політику цифровізації, зокрема й консульських послуг.

20 серпня Зеленський анонсував створення інституції, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам.

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