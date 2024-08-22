В Україні запустять систему "е-Консул": що зміниться для українців за кордоном

Очікується, що українці зможуть користуватися системою вже цього року

Паспорт (Ілюстративне фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Уряд ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", яка забезпечить кращу доступність сервісів Міністерства закордонних справ для українців за кордоном. Про це повідомила пресслужба МЗС.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення уряду – це результат роботи зовнішньополітичного відомства із цифровізації консульських послуг.

"Система "е-Консул" зробить сервіси доступнішими й швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном", – зазначив Кулеба.

Станом на серпень МЗС запустило цифрову платформу, де тестуються оновлена електронна черга, кабінети заявника та консула, а також автоматизовані послуги у сфері нотаріату й оформлення довідок.

Відомство працює над підключенням платформи до державних реєстрів, що скоротить час надання послуг на 30-80%, залежно від типу.

Очікується, що українці зможуть користуватися системою вже цього року, наразі вона проходить перевірки.

8 серпня Федоров заявив, що Мінцифри разом із МЗС працює над "великою кількістю" нових послуг для українців за кордоном.

13 серпня речник МЗС Тихий повідомив, що відомство втілює масштабну політику цифровізації, зокрема й консульських послуг.

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