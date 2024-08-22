В Україні запустять систему "е-Консул": що зміниться для українців за кордоном
Уряд ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", яка забезпечить кращу доступність сервісів Міністерства закордонних справ для українців за кордоном. Про це повідомила пресслужба МЗС.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення уряду – це результат роботи зовнішньополітичного відомства із цифровізації консульських послуг.
"Система "е-Консул" зробить сервіси доступнішими й швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном", – зазначив Кулеба.
Станом на серпень МЗС запустило цифрову платформу, де тестуються оновлена електронна черга, кабінети заявника та консула, а також автоматизовані послуги у сфері нотаріату й оформлення довідок.
Відомство працює над підключенням платформи до державних реєстрів, що скоротить час надання послуг на 30-80%, залежно від типу.
Очікується, що українці зможуть користуватися системою вже цього року, наразі вона проходить перевірки.
- 8 серпня Федоров заявив, що Мінцифри разом із МЗС працює над "великою кількістю" нових послуг для українців за кордоном.
- 13 серпня речник МЗС Тихий повідомив, що відомство втілює масштабну політику цифровізації, зокрема й консульських послуг.
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