МЗС автоматизує частину консульських послуг для українців за кордоном: що зміниться

Запуск системи вже на початковому етапі дасть змогу скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%

Паспорт (Ілюстративне фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Міністерство закордонних справ втілює масштабну політику цифровізації, зокрема й консульських послуг. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

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Він констатував, що з 2022 року кількість українських громадян за кордоном зросла в рази. Водночас спроможності консульської служби не настільки зросли, тому складно задовольнити цей попит. Хоча, за словами Тихого, протягом двох років відбулося суттєве посилення консульської служби й розширення штату працівників.

"Ідея МЗС полягає в тому, щоб через цифровізацію, через спрощення доступу, переведення частини послуг в дистанційний формат загалом знизити навантаження на консулів і дати більшій кількості українських громадян безперешкодний доступ до цих послуг", – сказав речник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, наразі ведеться модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг і вже найближчим часом планується почати її закрите тестування.

"Ми очікуємо, що реалізація цього проєкту дозволить істотно підвищити доступність та якість сервісів МЗС. Консульські послуги будуть максимально автоматизовані, що відчутно знизить навантаження на консульських працівників та посилить їхню ефективність", – наголосив Тихий.

Запуск оновленої системи вже на початковому етапі дасть змогу скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг, додав речник МЗС. Частина консульських послуг буде надаватися дистанційно або частково дистанційно, а системи МЗС будуть глибше інтегровані з реєстрами та інформаційними базами, щоб забезпечити якісний обмін даними.

Тихий додав, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через застосунок Дія, що зробить процес ще зручнішим.

24 липня закордонні філії державного підприємства "Документ" відновили приймання заяв на оформлення паспортів для чоловіків.

8 серпня Федоров заявив, що Мінцифри разом з МЗС працює над "великою кількістю" нових послуг для українців за кордоном.

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