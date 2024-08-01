У німецькому Гессені українським чоловікам не видаватимуть документ для поїздок за кордон
У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам мобілізаційного віку не видаватимуть документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт у разі його відсутності. Про це йдеться у відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессену на запит депутатської фракції партії "Альтернатива для Німеччини" у місцевому парламенті, передає Deutsche Welle.
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"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", – йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що у федеральній землі проживають близько 20 000 українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Там наголосили, що "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії й, таким чином, заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України".
На сайті з надання адміністративних послуг Гессену йдеться, що німецькі проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися іноземцям лише в особливих випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни.
Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально, пишуть журналісти DW.
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