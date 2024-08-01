У німецькому Гессені українським чоловікам не видаватимуть документ для поїздок за кордон

У міністерстві праці та соціальних справ Гессену зазначили, що чоловіки здатні поїхати в Україну для отримання паспорта

Прапор Німеччини (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам мобілізаційного віку не видаватимуть документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт у разі його відсутності. Про це йдеться у відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессену на запит депутатської фракції партії "Альтернатива для Німеччини" у місцевому парламенті, передає Deutsche Welle.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що у федеральній землі проживають близько 20 000 українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Там наголосили, що "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії й, таким чином, заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України".

На сайті з надання адміністративних послуг Гессену йдеться, що німецькі проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися іноземцям лише в особливих випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни.

Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально, пишуть журналісти DW.

12 травня Шольц повідомив, що працевлаштованим у Німеччині українським чоловікам мобілізаційного віку "нічого не загрожує", попри прагнення Києва повернути їх на батьківщину.

10 червня міністерка розвитку Німеччини Шульце заявила, що Берлін не тиснутиме на українських біженців, щоб ті поверталися назад до держави, – це має бути самостійним рішенням людей.

Читайте також: Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення документів для чоловіків