Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення документів для чоловіків

Чоловікам мобілізаційного віку необхідно здійснити верифікацію через застосунок Резерв+ за допомогою QR-коду, зазначили в ДП "Документ"

Паспорт (Ілюстративне фото: Darek Delmanowicz/EPA)

У середу, 24 липня, закордонні філії державного підприємства "Документ" відновили приймання заяв на оформлення паспортів для чоловіків. Про це повідомила пресслужба паспортного сервісу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Для отримання послуг чоловікам мобілізаційного віку необхідно здійснити верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони Резерв+ за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим, зазначили в державному підприємстві.

Здійснити подання заяви на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

З переліком центрів і графіком їх роботи можна ознайомитися на сайті ДП "Документ" за посиланням.

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах ДП "Документ":

→ оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (включно й замість втраченого або викраденого);

→ обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

→ обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Наприкінці квітня Кабмін своєю постановою заборонив видавання паспортів чоловікам призовного віку за кордоном. Це стосувалося лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема, ДП "Документ".

Читайте також: На українців за кордоном, які не оновили дані, теж чекатимуть штрафи. Але буде складніше