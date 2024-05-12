Українські призовники за кордоном. Шольц: Працевлаштованим у Німеччині нічого не загрожує

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Українські чоловіки з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині. Про це заявив канцлер країни Олаф Шольц, передає DW.

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За його словами, працевлаштованим у Німеччині українським чоловікам призовного віку "нічого не загрожує", попри прагнення Києва повернути їх на Батьківщину.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - заявив Шольц, закликавши українських біженців шукати роботу в Німеччині.

Він зазначив, що багато з громадян України вже роблять це, але залишається "ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середині квітня сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків мобілізаційного віку. Він зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі є "етично неоднозначною" й ініціатива в цьому питанні має йти від України.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, заявив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися на міждержавному рівні.

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