Украинские призывники за границей. Шольц: Трудоустроенным в Германии ничего не грозит

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Украинские мужчины с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц, передает DW.

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По его словам, трудоустроенным в Германии украинским мужчинам призывного возраста "ничего не грозит", несмотря на стремление Киева вернуть их на Родину.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не подвергается сомнению. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - заявил Шольц, призвав украинских беженцев искать работу в Германии.

Он отметил, что многие граждане Украины уже делают это, но остается "еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в середине апреля сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста. Он отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши "этически неоднозначна" и инициатива в этом вопросе должна исходить от Украины.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза.

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, заявил старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, такое решение должно приниматься на межгосударственном уровне.

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