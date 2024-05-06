Возвращение украинцев из-за границы. В Венгрии заявили: Не позволим отправить их на смерть

Жолт Шемьен (Фото: ЕРА/Zsolt Szigetvary)

Венгрия не будет передавать Украине ее мужчин призывного возраста, заявил вице-премьер-министр страны Жолт Шемьен. Об этом сообщает местное издание ATV.

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По его словам, Будапешт не выдаст Украине ни одного украинского беженца, независимо от того, является ли он военнообязанным или нет.

"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, является ли человек, по мнению украинцев, военнообязанным или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", – заявил Шемьен.

Он подчеркнул, что каждый украинец в Венгрии находится в "полной безопасности". Говоря о закарпатских венграх, чиновник отметил, что это "естественная национальная обязанность" Будапешта. Относительно остальных украинцев – это гуманитарный и юридический жест, поскольку "никого, чья жизнь будет под угрозой, нельзя экстрадировать".

"Украинцы [власть] хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – подытожил Шемьен.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в середине апреля сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста. Он отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши "этически неоднозначна" и инициатива в этом вопросе должна исходить от Украины.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза.

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, заявил старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, такое решение должно приниматься на межгосударственном уровне.

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