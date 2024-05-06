Повернення українців з-за кордону. В Угорщині заявили: Не дозволимо відправити їх на смерть

Жолт Шем'єн (Фото: ЕРА/Zsolt Szigetvary)

Угорщина не передаватиме Україні її чоловіків призовного віку, заявив віцепрем’єр-міністр країни Жолт Шем’єн. Про це повідомляє місцеве видання ATV.

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За його словами, Будапешт не видасть Україні жодного українського біженця, незалежно від того, чи є він військовозобов’язаним, чи ні.

"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, на думку українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", – заявив Шем'єн.

Він наголосив, що кожен українець в Угорщині перебуває у "цілковитій безпеці". Говорячи про закарпатських угорців, посадовець зазначив, що це "природний національний обов’язок" Будапешта. Щодо решти українців - це гуманітарний і юридичний жест, оскільки "нікого, чиє життя буде під загрозою, не можна екстрадувати".

"Українці [влада] хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", – підсумував Шем'єн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середині квітня сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків мобілізаційного віку. Він зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі є "етично неоднозначною" й ініціатива в цьому питанні має йти від України.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, заявив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися на міждержавному рівні.

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