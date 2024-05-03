Глава МЗС Чехії: Ми не підтримуємо українських чоловіків, які намагаються уникнути призову

Речниця чеського МЗС Хана Мала заявила, що зараз у Чехії перебувають 94 643 українських чоловіків від 18 до 65 років

Ян Ліпавський (Фото: ЕРА)

Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації, сидячи за кордоном. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський, передає Novinky.

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"Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку", – сказав він.

Речниця чеського МЗС Хана Мала заявила, що наразі у Чехії перебувають 94 643 українських чоловіків від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

За словами Ліпавського, можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення громадян України.

Експертка з міжнародного права юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова каже: "Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила".

Можливим виходом із цієї ситуації, на думку Гонускової, є наступний варіант: Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її ігнорує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина й вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину, додала експертка.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середині квітня сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків мобілізаційного віку. Він зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі є "етично неоднозначною" й ініціатива в цьому питанні має йти від України.

Косіняк-Камиш заявив 25 квітня, що його країна готова повернути в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років.

Посол України в Польщі 27 квітня сказав, що Україна поки що не зверталась із проханням допомогти у "транспортуванні" чоловіків.

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