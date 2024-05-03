Глава МЗС Чехії: Ми не підтримуємо українських чоловіків, які намагаються уникнути призову
Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації, сидячи за кордоном. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський, передає Novinky.
"Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку", – сказав він.
Речниця чеського МЗС Хана Мала заявила, що наразі у Чехії перебувають 94 643 українських чоловіків від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.
За словами Ліпавського, можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення громадян України.
Експертка з міжнародного права юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова каже: "Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила".
Можливим виходом із цієї ситуації, на думку Гонускової, є наступний варіант: Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її ігнорує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина й вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину, додала експертка.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середині квітня сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.
- Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків мобілізаційного віку. Він зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі є "етично неоднозначною" й ініціатива в цьому питанні має йти від України.
- Косіняк-Камиш заявив 25 квітня, що його країна готова повернути в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років.
- Посол України в Польщі 27 квітня сказав, що Україна поки що не зверталась із проханням допомогти у "транспортуванні" чоловіків.
Читайте також: Повернення чоловіків до України. У Литві заявили: Це має бути міждержавне рішення