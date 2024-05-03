Глава МИД Чехии: Мы не поддерживаем украинских мужчин, пытающихся избежать призыва
Чехия не поддерживает украинских мужчин, пытающихся избежать мобилизации, сидя за границей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский, передает Novinky.
"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга", – сказал он.
Представитель чешского МИД Хана Мала заявила, что в настоящее время в Чехии находятся 94 643 украинских мужчин от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.
По словам Липавского, возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возвращения граждан Украины.
Эксперт по международному праву юридического факультета Карлового университета Вера Гонускова говорит: "Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что оно так решило".
Возможным выходом из этой ситуации, по мнению Гонусковой, есть следующий вариант: Украина посылает повестку, а за границей лицо ее игнорирует. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления, добавила эксперт.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в середине апреля сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.
- Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста. Он отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши "этически неоднозначна" и инициатива в этом вопросе должна исходить от Украины.
- Косиняк-Камыш заявил 25 апреля, что его страна готова вернуть в Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
- Посол Украины в Польше 27 апреля сказал, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.
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