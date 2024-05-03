Глава МИД Чехии: Мы не поддерживаем украинских мужчин, пытающихся избежать призыва

Спикер чешского МИД Хана Мала заявила, что в настоящее время в Чехии находятся 94 643 украинских мужчин от 18 до 65 лет

Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Чехия не поддерживает украинских мужчин, пытающихся избежать мобилизации, сидя за границей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский, передает Novinky.

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"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга", – сказал он.

Представитель чешского МИД Хана Мала заявила, что в настоящее время в Чехии находятся 94 643 украинских мужчин от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.

По словам Липавского, возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возвращения граждан Украины.

Эксперт по международному праву юридического факультета Карлового университета Вера Гонускова говорит: "Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что оно так решило".

Возможным выходом из этой ситуации, по мнению Гонусковой, есть следующий вариант: Украина посылает повестку, а за границей лицо ее игнорирует. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления, добавила эксперт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в середине апреля сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста. Он отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши "этически неоднозначна" и инициатива в этом вопросе должна исходить от Украины.

Косиняк-Камыш заявил 25 апреля, что его страна готова вернуть в Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Посол Украины в Польше 27 апреля сказал, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.

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