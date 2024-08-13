МИД автоматизирует часть консульских услуг для украинцев за границей: что изменится

Запуск системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%

Паспорт (Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Министерство иностранных дел реализует масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

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Он констатировал, что с 2022 года количество украинских граждан за рубежом выросло в разы. В то же время возможности консульской службы не настолько выросли, поэтому сложно удовлетворить этот спрос. Хотя, по словам Тихого, в течение двух лет произошло существенное усиление консульской службы и расширение штата работников.

"Идея МИД заключается в том, чтобы через цифровизацию, через упрощение доступа, перевод части услуг в дистанционный формат в целом снизить нагрузку на консулов и дать большему количеству украинских граждан беспрепятственный доступ к этим услугам", – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, ведется модернизация информационно-коммуникационной системы консульских услуг и уже в ближайшее время планируется начать ее закрытое тестирование.

"Мы ожидаем, что реализация этого проекта позволит существенно повысить доступность и качество сервисов МИД. Консульские услуги будут максимально автоматизированы, что ощутимо снизит нагрузку на консульских работников и усилит их эффективность", – подчеркнул Тихий.

Запуск обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуг, добавил представитель МИД. Часть консульских услуг будет предоставляться дистанционно или частично дистанционно, а системы МИД будут глубже интегрированы с реестрами и информационными базами, чтобы обеспечить качественный обмен данными.

Тихий добавил, что в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации в новую систему будет интегрирована возможность шеринга документов через приложение Дия, что сделает процесс еще более удобным.

24 июля зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин.

8 августа Федоров заявил, что Минцифры вместе с МИД работает над "большим количеством" новых услуг для украинцев за рубежом.

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