МИД автоматизирует часть консульских услуг для украинцев за границей: что изменится
Министерство иностранных дел реализует масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
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Он констатировал, что с 2022 года количество украинских граждан за рубежом выросло в разы. В то же время возможности консульской службы не настолько выросли, поэтому сложно удовлетворить этот спрос. Хотя, по словам Тихого, в течение двух лет произошло существенное усиление консульской службы и расширение штата работников.
"Идея МИД заключается в том, чтобы через цифровизацию, через упрощение доступа, перевод части услуг в дистанционный формат в целом снизить нагрузку на консулов и дать большему количеству украинских граждан беспрепятственный доступ к этим услугам", – сказал представитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, ведется модернизация информационно-коммуникационной системы консульских услуг и уже в ближайшее время планируется начать ее закрытое тестирование.
"Мы ожидаем, что реализация этого проекта позволит существенно повысить доступность и качество сервисов МИД. Консульские услуги будут максимально автоматизированы, что ощутимо снизит нагрузку на консульских работников и усилит их эффективность", – подчеркнул Тихий.
Запуск обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуг, добавил представитель МИД. Часть консульских услуг будет предоставляться дистанционно или частично дистанционно, а системы МИД будут глубже интегрированы с реестрами и информационными базами, чтобы обеспечить качественный обмен данными.
Тихий добавил, что в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации в новую систему будет интегрирована возможность шеринга документов через приложение Дия, что сделает процесс еще более удобным.
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