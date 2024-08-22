В Украине запустят систему "е-Консул": что изменится для украинцев за границей

Ожидается, что украинцы смогут пользоваться системой уже в этом году

Паспорт (Иллюстративное фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Правительство приняло постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул", что обеспечит лучшую доступность сервисов Министерства иностранных дел для украинцев за границей. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение правительства – это результат работы внешнеполитического ведомства по цифровизации консульских услуг.

"Система "е-Консул" сделает сервисы более доступными и быстрыми: некоторые действия перейдут в онлайн, другие упростятся благодаря автоматическому подтягиванию документов из реестров. Это улучшит качество услуг для граждан за рубежом", – отметил Кулеба.

По состоянию на август МИД запустил цифровую платформу, где тестируется обновленная электронная очередь, кабинеты заявителя и консула, а также автоматизированные услуги в сфере нотариата и оформления справок.

Ведомство работает над подключением платформы к государственным реестрам, что сократит время предоставления услуг на 30-80% в зависимости от типа.

Ожидается, что украинцы смогут пользоваться системой уже в этом году, сейчас она проходит проверку.

8 августа Федоров заявил, что Минцифры вместе с МИД работает над "большим количеством" новых услуг для украинцев за рубежом.

13 августа спикер МИД Тихий сообщил, что ведомство воплощает масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг.

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