Суд заочно арештував Дмитрука. Нардеп перебуває в розшуку

Наразі нардеп перебуває у розшуку в Україні

Артем Дмитрук (Фото: Facebook)

Суд заочно призначив запобіжний захід нардепу Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Про це LIGA.net повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

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Рішення судді та постанову про оголошення Дмитрука в розшук передадуть до Департаменту міжнародного поліційного співробітництва Національної поліції.

Це потрібно для того, щоб додати інформацію про міжнародний розшук до бази даних Інтерполу та організувати затримання підозрюваного за кордоном для його подальшої екстрадиції.

Вранці співрозмовники в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань повідомили LIGA.net, що нардеп перебуває у розшуку в Україні.

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