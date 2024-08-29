Суд заочно арештував Дмитрука. Нардеп перебуває в розшуку
Суд заочно призначив запобіжний захід нардепу Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Про це LIGA.net повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.
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Рішення судді та постанову про оголошення Дмитрука в розшук передадуть до Департаменту міжнародного поліційного співробітництва Національної поліції.
Це потрібно для того, щоб додати інформацію про міжнародний розшук до бази даних Інтерполу та організувати затримання підозрюваного за кордоном для його подальшої екстрадиції.
Вранці співрозмовники в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань повідомили LIGA.net, що нардеп перебуває у розшуку в Україні.
- Удень 25 серпня Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022 та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.
- Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.
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