"Затримають в усіх країнах, де є Інтерпол". Правоохоронці розкрили нюанси розшуку Дмитрука

Подано увесь пакет документів, тепер треба підтвердження цієї міжнародної інституції

Артем Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

Рішення про оголошення нардепа Артема Дмитрука у міжнародний розшук вже ухвалено, надалі має бути підтвердження від Інтерполу. Обранець уже перебуває у розшуку по Україні. Про це LIGA.net повідомили співрозмовники в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

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Співбесідник у ДБР пояснив, що рішення про оголошення у розшук ухвалює слідчий, а прокуратура підтримує відповідне подання.

Рішення про оголошення Дмитрука у міжнародний розшук уже ухвалено – і весь пакет документів належним чином "поданий для актуалізації цього рішення", додав співрозмовник.

За його словами, наступним етапом буде підтвердження від Інтерполу.

Співбесідник в Офісі генпрокурору зазначив, що Дмитрука за цим розшуком зможуть затримати в усіх країнах, де є Інтерпол.

Журналіст уточнив, чи може інша держава видати когось Україні, поки триває війна. Співрозмовник відповів, що це залежить від позиції конкретної країни, але наразі є "позитивна динаміка" у цьому питанні.

Так, генпрокурор Андрій Костін пояснював hromadske: з березня низка країн почали видавати Україні правопорушників, хоча раніше не хотіли це робити, – і для цього провели "велику роботу".

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