"Затримають в усіх країнах, де є Інтерпол". Правоохоронці розкрили нюанси розшуку Дмитрука
Рішення про оголошення нардепа Артема Дмитрука у міжнародний розшук вже ухвалено, надалі має бути підтвердження від Інтерполу. Обранець уже перебуває у розшуку по Україні. Про це LIGA.net повідомили співрозмовники в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Співбесідник у ДБР пояснив, що рішення про оголошення у розшук ухвалює слідчий, а прокуратура підтримує відповідне подання.
Рішення про оголошення Дмитрука у міжнародний розшук уже ухвалено – і весь пакет документів належним чином "поданий для актуалізації цього рішення", додав співрозмовник.
За його словами, наступним етапом буде підтвердження від Інтерполу.
Співбесідник в Офісі генпрокурору зазначив, що Дмитрука за цим розшуком зможуть затримати в усіх країнах, де є Інтерпол.
Журналіст уточнив, чи може інша держава видати когось Україні, поки триває війна. Співрозмовник відповів, що це залежить від позиції конкретної країни, але наразі є "позитивна динаміка" у цьому питанні.
Так, генпрокурор Андрій Костін пояснював hromadske: з березня низка країн почали видавати Україні правопорушників, хоча раніше не хотіли це робити, – і для цього провели "велику роботу".
- Удень 25 серпня Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022 та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.
- Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.
Читайте також: Зеленський: Силовики протягом двох тижнів вирішать, як посилити кордон після втечі Дмитрука