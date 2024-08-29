"Задержат во всех странах, где есть Интерпол". Источники раскрыли нюансы розыска Дмитрука
Решение об объявлении нардепа Артема Дмитрука в международный розыск уже принято, в дальнейшем должно быть подтверждение от Интерпола. Избранник уже находится в розыске по Украине. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.
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Собеседник в ГБР объяснил, что решение об объявлении в розыск принимает следователь, а прокуратура поддерживает соответствующее представление.
Решение об объявлении Дмитрука в международный розыск уже принято – и весь пакет документов должным образом "представлен для актуализации этого решения", добавил собеседник.
По его словам, следующим этапом станет подтверждение от Интерпола.
Собеседник в Офисе генпрокурору отметил, что Дмитрука по этому розыску смогут задержать во всех странах, где есть Интерпол.
Журналист уточнил, может ли другое государство выдать кого-либо Украине, пока идет война. Собеседник ответил, что это зависит от позиции конкретной страны, но сейчас есть "позитивная динамика" в этом вопросе.
Так, генпрокурор Андрей Костин объяснял: с марта ряд стран начали выдавать Украине правонарушителей, хотя раньше не хотели это делать, – и для этого провели "большую работу".
- Днем 25 августа Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах соответственно. Ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук уехал за границу в Молдову.
- Вечером ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Уже 26 августа представительница ГБР сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора.
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