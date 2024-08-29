"Задержат во всех странах, где есть Интерпол". Источники раскрыли нюансы розыска Дмитрука

Подан весь пакет документов, теперь нужно подтверждение этой международной институции

Артём Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

Решение об объявлении нардепа Артема Дмитрука в международный розыск уже принято, в дальнейшем должно быть подтверждение от Интерпола. Избранник уже находится в розыске по Украине. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

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Собеседник в ГБР объяснил, что решение об объявлении в розыск принимает следователь, а прокуратура поддерживает соответствующее представление.

Решение об объявлении Дмитрука в международный розыск уже принято – и весь пакет документов должным образом "представлен для актуализации этого решения", добавил собеседник.

По его словам, следующим этапом станет подтверждение от Интерпола.

Собеседник в Офисе генпрокурору отметил, что Дмитрука по этому розыску смогут задержать во всех странах, где есть Интерпол.

Журналист уточнил, может ли другое государство выдать кого-либо Украине, пока идет война. Собеседник ответил, что это зависит от позиции конкретной страны, но сейчас есть "позитивная динамика" в этом вопросе.

Так, генпрокурор Андрей Костин объяснял: с марта ряд стран начали выдавать Украине правонарушителей, хотя раньше не хотели это делать, – и для этого провели "большую работу".

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