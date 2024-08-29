Суд заочно арестовал Дмитрука. Нардеп находится в розыске

В настоящее время нардеп находится в розыске в Украине

Артем Дмитрук (Фото: Facebook)

Суд заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей без определения залога. Об этом LIGA.net сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

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Решение судьи и постановление об объявлении Дмитрука в розыск будут переданы в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции.

Это необходимо для того, чтобы добавить информацию о международном розыске в базу данных Интерпола и организовать задержание подозреваемого за границей для его последующей экстрадиции.

Утром собеседники в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований сообщили LIGA.net, что нардеп находится в розыске в Украине.

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