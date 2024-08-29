Суд заочно арестовал Дмитрука. Нардеп находится в розыске
Суд заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей без определения залога. Об этом LIGA.net сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.
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Решение судьи и постановление об объявлении Дмитрука в розыск будут переданы в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции.
Это необходимо для того, чтобы добавить информацию о международном розыске в базу данных Интерпола и организовать задержание подозреваемого за границей для его последующей экстрадиции.
Утром собеседники в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований сообщили LIGA.net, что нардеп находится в розыске в Украине.
- Днем 25 августа Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах соответственно. Ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук уехал за границу в Молдову.
- Вечером ДБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ДБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Уже 26 августа сотрудник по связям с общественностью ГБР сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора.
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