Нардеп Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску – ДПСУ

На питання журналіста, чи бачили прикордонники Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, Демченко відповів, що нардеп не проходив через пункти пропуску

Андрій Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно залишив Україну, перетнув кордон не через пункт пропуску. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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"До того, що повідомило слідство <...>, можна додати, що дана особа перетнула кордон по зеленій ділянці кордону і через пункти пропуску за межі України не йшла", – сказав речник ДПСУ.

Він також нагадав, що з початком дії воєнного стану всі пункти пропуску з Білоруссю, з Росією, а також на придністровському сегменті кордону з Молодовою зачинені рішенням уряду, і там не здійснюються пропускні операції.

2 вересня правоохоронці повідомили, що вручили підозру трьом особам, які допомогли Дмитруку незаконно перетнути кордон.

Відомо, що це сталося 23 серпня поблизу пункту пропуску "Павлівка".

За даними правоохоронців, нардеп виїхав із Києва приблизно о 13:00 в напрямку Одеси. За кермом була інша людина. Депутат вийшов з авто на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одеської області. Близько 17:00 він пересів в інше авто, за кермом якого був інший учасник, який також організував його втечу. О 21:00 вони доставили Дмитрука до кордону з окупованим росіянами Придністров'ям, де він незаконно перетнув його пішки.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли.

25 серпня Дмитруку було оголошено підозру за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, що відбулися у 2022 та 2023 роках. Раніше того самого дня ЗМІ повідомляли, що Дмитрук виїхав до Молдови.

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

29 серпня суд заочно заарештував Дмитрука без визначення застави.

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